Президент принял участие в открытии административного здания Сумгайытской городской организации Партии "Ени Азербайджан"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Сумгайытской городской организации Партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

Партия "Ени Азербайджан", являющаяся ведущей политической силой Азербайджана и отмечающая в 2017 году 25-летие создания, принимает непосредственное участие во всех сферах жизни страны, вносит важный вклад в прогресс республики. В успешной деятельности партии, ряды которой постепенно расширяются, большая роль принадлежит городским и районным организациям. Новые административные здания городских и районных организаций Партии "Ени Азербайджан" отличаются своей современностью, в них созданы все условия для плодотворной деятельности.

Было сообщено, что в фойе трехэтажного здания установлен бюст создателя Партии "Ени Азербайджан" великого лидера Гейдара Алиева, создан уголок Гейдара Алиева. В здании имеются административные кабинеты, зал заседаний на 300 мест, где можно проводить на высоком уровне различные мероприятия, семинары и конференции, связанные с деятельностью Партии "Ени Азербайджан". Здесь в то же время будут проводиться мероприятия, связанные со знаменательными датами в жизни города. В здании также будет функционировать столовая.

Как и во всех уголках республики, в городе Сумгайыт члены Партии "Ени Азербайджан" отличаются активностью. Они принимают активное участие в общественно-политической жизни города, вносят вклад в социально-экономическое развитие Сумгайыта. В настоящее время Сумгайытская городская организация Партии "Ени Азербайджан" насчитывает 26 тысяч 150 членов, из них 13 тысяч 837 – женщины, 14 тысяч 429 – молодежь.