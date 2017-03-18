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    Президент Ильхам Алиев принял участие в общенародном веселье по случаю Новруз байрамы

    Главу государства и его супругу встретили главные персонажи Новруз байрамы – Коса и Кечаль© Azertag.az

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В  Баку состоялось общенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза.

    Как сообщает  Report, в праздновании Новруза приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

    Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.

    На площади танцевали дети в национальных костюмах. В исполнении мастеров искусств звучали песни, воспевающие весну, Азербайджан, создающие праздничное настроение у участников.

    Девушка-Весна преподнесла главе государства семени.

    На крепостных стенах Ичеришехер и на площади, как напоминание о нашей древней истории, выстроились воины, вооруженные мечами и щитами.

    Мудрый Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы Новруз байрамы принес нашему народу достаток и изобилие.

    Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.

    Глава государства выступил на праздничном веселье с речью.

    Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в Приморский Национальный парк.

    Главу государства и его супругу встретили главные персонажи Новруз байрамы – Коса и Кечаль.

    Koса и Кечаль поздравили президента и его супругу с праздником, посостязались с главой государства в битье яиц.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели праздничный концерт.

    Глава государства и его супруга ознакомились с ярмаркой "Новруз".

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