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Президент принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда предприятий в Сумгайыте

Президент принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда предприятий в Сумгайыте 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Сумгайыт.
Внутренняя политика
23 октября 2023 г. 12:44
Президент принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда предприятий в Сумгайыте

23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Сумгайыт.

Как сообщает Report, глава государства сначала заложил фундамент предприятия по производству технических газов производственно-коммерческой фирмы "Чинар-Сервис" в Сумгайытском химическом промышленном парке, принял участие в открытии предприятия по производству полимерных добавок ООО Novus Plastica, предприятия по производству упаковочной продукции ЗАО "Универсальная упаковочная промышленность", предприятия по производству керамических плиток ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co., заложил фундамент предприятия по производству различных строительных химикатов ООО Kartaş Kimya.

Затем глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Сумгайыт, ознакомился с условиями, созданными на реконструированном Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, принял участие в открытии нового здания Сумгайытской городской больницы номер 2.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening and groundbreaking ceremonies of a number of enterprises in Sumgayit
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Sumqayıtda bir sıra müəssisələrin açılışında və təməlqoyma mərasimlərində iştirak edib

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