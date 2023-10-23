Президент принял участие в церемонии закладки фундамента предприятия производственно-коммерческой фирмы "Чинар-Сервис"

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента в парке предприятия по производству технических газов производственно-коммерческой фирмы "Чинар-Сервис".

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента в парке предприятия по производству технических газов производственно-коммерческой фирмы "Чинар-Сервис".

Как сообщает Report, было сообщено, что фирма "Чинар-Сервис" зарегистрирована в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка в мае 2022 года. В промышленном парке на территории площадью около 2 гектаров компания будет заниматься производством газообразной продукции, такой как сжатый азот, кислород, аргон и жидкий гелий.

В рамках проекта, объем инвестиций в реализацию которого составляет 13,3 млн манатов, предусмотрено обеспечить постоянной работой 70 человек. Помимо продажи на внутреннем рынке, выпускаемую продукцию планируется экспортировать и в зарубежные страны. Промышленные газы, производимые "Чинар-Сервис", наряду с удовлетворением спроса на эту продукцию в нашей стране, также будут экспортироваться в Грузию, Турцию, Россию.

Глава государства заложил фундамент производственного предприятия.