Президент принял председателя Правления Бакинского транспортного агентства

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Правления Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли.

Как сообщает Report, коснувшись проделанной в последние годы работы, связанной с городским транспортом, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Бакинское транспортное агентство завершило прошедший год с хорошими результатами, я лично ознакомился с частью проделанной работы. Считаю, что прошлый год был для агентства успешным. Однако мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами, еще многое предстоит сделать.

За последние пять лет в наш город были доставлены сотни новых автобусов. Все они произведены ведущими компаниями мира. Это – наш сознательный выбор, потому что в Баку должны применяться самые современные технологии, в том числе одним из основных условий является соответствие транспортных средств самым высоким мировым стандартам. Должен также сказать, что доставленные пять лет назад в Баку первые автобусы иностранного производства еще не были выпущены на линии стран, в которых произведены. То есть, поставляются самые современные автобусы. Конечно, это - очень важный шаг, направленный на значительное улучшение городского транспорта. Моим указанием из государственного бюджета ежегодно выделяются достаточно крупные средства, и каждый год по линии Бакинского транспортного агентства завозятся в среднем триста автобусов. Таким образом, мы постепенно модернизируем автобусный парк. В то же время рекомендую частным компаниям также вновь посмотреть на свои автобусные парки. Вижу, что некоторые компании предпринимают важные шаги в этом направлении.

Завоз автобусов в нашу страну, конечно, является частью нашей работы. Вся дорожно-транспортная инфраструктура должна отвечать современным требованиям, и в этом направлении принимаются комплексные меры. Азербайджан занимает 27-е место в мире по дорожной инфраструктуре. Это нашло отражение в отчете Давосского форума.

Принимаются и будут приниматься и другие меры, связанные с городским транспортом. Хотелось бы услышать, в чем заключалась основная работа, проделанная в прошлом году? Сколько новых автобусов будет завезено в нынешнем году и какие новшества произойдут в городском транспорте?

Председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли:

- Большое спасибо, господин Президент. В прошлом году функционирующими в городе Баку 2 200 автобусами перевезен 801 миллион пассажиров. Общее количество перевозчиков сократилось с 65 до 37. То есть, были лица, имевшие в своем распоряжении два автобуса, и они тоже хотели работать. Понятно, что они функционировали ради собственных интересов, а не для удобства людей. На основе определенных требований мы сократили их количество с 65 до 37. В целом, в течение пяти лет было обновлено 855 автобусов. Из них 600 по Вашему поручению доставлены из зарубежных стран. Перевозчики на основании требований Бакинского транспортного агентства доставили 295 транспортных автобусов. В целом, на сегодняшний день автобусный парк обновлен почти на 40 процентов. По Вашему поручению мы, доставляя ежегодно по 300 автобусов, планируем в ближайшие три года полностью обновить парк.

В то же время хочу сообщить, что доставленные нами новые автобусы работают на сжатом природном газе (СПГ), наносящем меньший вред окружающей среде. В ряде крупных городов мира на СПГ работает немного автобусов. К примеру, в Вене вообще нет автобусов, работающих на СПГ. В Берлине началось применение пилотного проекта в данном направлении. В Москве из 6 475 автобусов на СПГ работают 319, а в Стамбуле из 3 070 – лишь 239. У нас же из 2 200 автобусов 600 работают на СПГ. Перевозчикам также дано поручение поставлять автобусы, работающие на СПГ, так как автобусы, работающие на бензине и дизельном топливе, передвигаются в городе на средних скоростях, поэтому наносят больший ущерб окружающей среде.

Еще одним новшеством в нынешнем году станет создание в различных местах хабов для автобусов. Такое поручение Вы дали в сентябре прошлого года на открытии хаба Кероглу.

Одна из основных проблем, связанных с водителями автобусов, связана с тем, что перевозчики не осуществляют строгого контроля за их профессиональной подготовкой и режимом работы. Мы работаем над этой проблемой. С данной целью создан Центр обучения водителей, в открытии которого Вы принимали участие. На сегодняшний день в центре прошли обучение более 2 800 водителей автобусов.

Ряд работ проделан и по дорожной инфраструктуре. Для того, чтобы автобусы, машины скорой медицинской помощи и пожарные машины не оказывались в пробках, а также для обеспечения их непрерывного движения на дорогах выделены специальные полосы. В то же время в 2018 году установлены новые требования по услугам такси. Они отражают то, какие виды такси должны функционировать в городе и аэропорту, а также тарифы. Господин Президент, в первом полугодии нынешнего года мы обеспечим произведение оплаты в автобусах, работающих на всех маршрутных линиях, по карточной системе. А это, как Вы поручали, позволит устранить теневую экономику, а также неформальный режим работы, предотвратить работу водителей сверх 8 часов, обеспечит прозрачность оборота на общественном транспорте.

В целом, наша основная цель заключается в том, чтобы пассажиры с меньшей затратой времени, с комфортом и безопасно могли добраться до пункта назначения. Для этого должны быть активными не только Бакинское транспортное агентство, но и общественность, так как в частном транспортном средстве едет один, а в автобусе – до 70-80 пассажиров. Из-за незаконной парковки этим одним человеком своего автомобиля на дороге возникают трудности для движения автобуса. В последнее время люди выражают определенное недовольство в связи со штрафами, связанными с парковкой. Но Баку – столичный город, и как в столичных городах всех стран, у нас люди также не могут парковаться там, где вздумается, потому что главное – это общественный транспорт. В течение дня мы перевозим 2 миллиона 200 пассажиров. Жители в основном пользуются общественным транспортом. Поэтому по Вашему поручению мы стараемся обеспечить удобство пассажиров, пользующихся общественным транспортом.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, совершенствование городского транспорта является важным вопросом для любого крупного города. Рад, что работа, проделанная в последние годы в городе Баку, носит комплексный характер и охватывает все сферы, связанные с транспортом. Очень хорошо, что в настоящее время проводится координационная работа между всеми видами транспорта. Считаю, что на очередном этапе услуги такси, метро и автобуса должны быть теснее связаны друг с другом. Главное - уменьшить пробки. Конечно, мы не можем ограничиться для этого лишь прокладкой новых дорог, строительством новых развязок. Однако если бы за последние 10-15 лет в Баку не были реализованы крупные проекты дорожной инфраструктуры, то сегодня городской транспорт не смог бы двигаться из-за пробок. Это правда. Просто надо вернуться к картине 10-летней давности, чтобы каждый видел и знал это. Наши основные транспортные артерии, можно сказать, были полностью парализованы. Основная дорога, соединявшая город с аэропортом, хотя и считалась четырехполосной, по сути была двухполосной, вдоль этой дороги было несколько кругов. Сегодня нет ни одного круга, то есть, есть все возможности для очень удобного проезда из аэропорта в город. И не только это. Большое значение имеет также прокладка другой автомобильной дороги в аэропорт. С Зыхского направления до аэропорта вообще не было дороги. В то время мы, проявив инициативу, сделали это, что решило многие вопросы. В то же время могу сказать, что проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных.

Однако, наряду с этим, увеличивается количество транспортных средств. Это свидетельствует об улучшении уровня жизни населения. Есть статистика, количество транспортных средств, ежегодно ввозимых в нашу страну и производимых в настоящее время у нас, увеличивается. Растет население, население города Баку. Поэтому наш городской транспорт должен развиваться в соответствии с этим ростом и отвечать ему. Так что отныне строительство метро, новых развязок, завершение прокладки Бакинской кольцевой железной дороги, эффективная работа автобусов – все эти транспортные сегменты должны работать как единый механизм. Главное – сокращение времени, расходуемого людьми на дорогу.

Вместе с тем, возможно, более важным вопросом является проблема безопасности, подготовка водителей, их медицинское обследование и график работы. Недавно я сказал, что никто не должен работать больше 8 часов в день. Если кто-то заставляет сотрудников работать незаконно, эксплуатирует их, он будет наказан. Конечно, уверен, что водители, работающие в Бакинском транспортном агентстве, придерживаются этих критериев. Важным вопросом также является удобство людей. В современных автобусах люди чувствуют себя очень комфортно. В принципе автобусы должны обслуживать так, чтобы люди, имеющие личные транспортные средства, отдавали предпочтение поездкам на городском транспорте. Считаю, что мы приближаемся к этой цели. Конечно, в предстоящие годы будут приняты дополнительные меры, направленные на обновление автобусного парка. В то же время рад, что новые автобусы, ввозимые в настоящее время в нашу страну, являются очень чистыми в экологическом отношении, так как не секрет, что именно транспортные средства больше всего загрязняют атмосферу. Не промышленные предприятия, не торговые объекты – есть статистика этого, - а транспортные средства. Поэтому большим прогрессом в этой области станет поставка на рынок бензина марки «Евро-5», который будет производиться в Азербайджане через два года, в то же время необходимы доставка в нашу страну автобусов, работающих на сжатом газе и электроэнергии, создание соответствующей инфраструктуры для этого. Необходимо предпринять дополнительные шаги в этом направлении.

Хочу поинтересоваться - в центральной части города автобусное обслуживание сейчас достаточно эффективное, а какова ситуация в поселках? Есть ли в поселках проблемы, связанные с автобусным транспортом? Если есть, то что надо сделать для их решения?

Вюсал Керимли: Господин Президент, строительство в последнее время некоторых домов в поселках в непосредственной близости от дорог создает некоторые трудности для дорожной инфраструктуры. После девятого месяца нынешнего года мы поэтапно обеспечим поселки автобусами в соответствии с размерами дорог, градусом поворотов, так как 12-метровые автобусы порой не могут передвигаться на некоторых поселковых дорогах. Из 415 автобусов, которые будут приобретены в этом году по Вашему поручению, 115 уже заказаны, а 300 будут вынесены на тендер. Там мы также предусмотрели 8-ми и 9-метровые автобусы, более безопасные для движения на дорогах, прилегающих к поселкам, и внутрипоселкового движения, соответствующие этим дорогам. В то же время ожидается, что в марте нынешнего года перевозчиками также будет доставлено около 50 автобусов. Эти автобусы планируется выпустить на линии в направлении поселков. Проекты дорожной инфраструктуры поселков мы разрабатываем совместно с Государственным агентством автомобильных дорог. Работа в данном направлении также будет завершена.

В поселках мы в основном хотим создать небольшие хабы. Мы хотим создать эти небольшие хабы, как Вы отметили, вокруг кольцевой железной дороги, чтобы они сообщались друг с другом. Прибыв в хабы, граждане смогут добраться до города как по железной дороге, так и автобусами.

Президент Ильхам Алиев: Верно. Вы еще сказали о паркинге. Мы и здесь ко всему должны подойти справедливо. Должны быть возможности для парковки, чтобы мы могли требовать от граждан соблюдения этих правил. Поэтому водители порой грубо нарушают эти правила. Оставляя свои машины в неположенном месте там, где есть парковка, они создают препятствия для пешеходов, а также проблемы для транспорта. Но должны быть достаточно широкие возможности, то есть, места для паркинга, чтобы мы могли предъявлять водителям эти требования. Здесь не должно быть никаких нарушений закона. Перед законом все равны. Все должны знать, что городской транспорт – это удобство людей, наше здоровье, а также чистый воздух. Еще раз говорю, больше всего атмосферу загрязняют транспортные средства, в особенности, там, где есть пробки. Отсутствие пробок – ваша основная задача. Вам и дальше вместе с соответствующими государственными структурами следует быть активными. Поэтому хочу спросить в связи с паркингом. Какова ситуация, и что ожидается в этом году?

Вюсал Керимли: В этом году в связи с паркингом мы привлекли международные консалтинговые службы, функционирующие в этой сфере, чтобы проанализировать вопрос паркинга в городе Баку не только с точки зрения инфраструктуры, но и в экономическом отношении. Потому что город должен быть разделен на зоны. Есть ночное время. Надо проанализировать какие дороги свободны, когда в городе имеются пробки, и решить где, сколько и какие паркинги строить – подземные, уличные или модульные, особенно рядом с моллами и в основных местах жительства людей, и определить их тарифы. В центре города тарифы должны быть другими. Зона «В» должна иметь иной тариф. В связи с этим мы по итогам первой половины года вместе с другими соответствующими структурами подготовим и представим Вам совместный отчет о результатах проделанной работы.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо, в этом году еще многое предстоит сделать. Уверен, что в конце года мы увидим более развитый городской транспорт. Потому что, еще раз хочу сказать, это необходимо для здоровья, безопасности, удобства людей. Должен также отметить, что автобусы, приобретенные по государственной линии за крупную сумму, конечно, в коммерческом отношении окупятся, возможно, через 10, 20 лет. Мы делаем это для того, чтобы люди пользовались городским транспортом, автобусами в безопасных и удобных условиях.