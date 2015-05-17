​Президент принял официальных лиц ООН и ЮНЕСКО

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева провели ряд встреч.

Как передает Report, И.Алиев и М.Алиева приняли гендиректора UNESCO Ирину Бокову.

На встрече было высоко оценено участие генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой в Третьем Всемирном форуме по межкультурному диалогу. С удовлетворением было отмечено, что Форум проводится уже традиционно, и интерес к этому мероприятию с каждым годом растает. Особо было подчеркнуто значение Форума с точки зрения расширения международного сотрудничества.

В ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем расширении успешного сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

Кроме этого, глава государства принял экс-гендиректора UNESCO Коиширо Матцууру. На встрече было отмечено, что Третий Всемирный Форум по межкультурному диалогу, который начнет работу в Баку в понедельник, послужит укреплению диалога между цивилизациями.

И.Алиев и М.Алиева также провели встречу с высшим представителем Межцивилизационного Альянса ООН Нассиром Абдульазиза Аль-Нассери. На встрече обсуждался ход подготовки к проведению в 2016 году в Баку Глобального форума Межцивилизационного Альянса ООН. Н.А.Аль-Нассери выразил уверенность, что азербайджанская сторона организует данный Форум на высоком уровне.