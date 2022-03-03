Президент принял нового председателя правления заповедника "Ичеришехер" в видеоформате

3 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент принял нового председателя правления заповедника "Ичеришехер" в видеоформатеПрезидент принял нового председателя правления заповедника "Ичеришехер" в видеоформате 3 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Как сообщает Report, информацию об этом
Внутренняя политика
3 марта 2022 г. 11:39
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3 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yeni rəhbərini qəbul edib
Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev receives new head of State Historical-Architectural Reserve "Icherisheher"