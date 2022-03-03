Президент принял нового председателя правления заповедника "Ичеришехер" в видеоформате

Президент принял нового председателя правления заповедника "Ичеришехер" в видеоформате

3 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Как сообщает Report, информацию об этом

https://static.report.az/photo/651dbac4-0a50-35be-9913-d66081741a90.jpg https://static.report.az/photo/651dbac4-0a50-35be-9913-d66081741a90.jpg

3 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".



Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Фото Prezident “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yeni rəhbərini qəbul edib