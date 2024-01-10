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Президент: Преступники, которые вели против нас кровавую войну, совершили Ходжалинский геноцид, ответят перед правосудием

Президент: Преступники, которые вели против нас кровавую войну, совершили Ходжалинский геноцид, ответят перед правосудием Преступники, которые вели против нас кровавую войну, учинили вандализм, совершили Ходжалинский геноцид, разорили наши земли, сравняли с землей наши города и села, сегодня арестованы, задержаны и ответят перед правосудием.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 21:23
Президент: Преступники, которые вели против нас кровавую войну, совершили Ходжалинский геноцид, ответят перед правосудием

Преступники, которые вели против нас кровавую войну, учинили вандализм, совершили Ходжалинский геноцид, разорили наши земли, сравняли с землей наши города и села, сегодня арестованы, задержаны и ответят перед правосудием.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что в их число входят все находившиеся в Карабахе так бывшие псевдо-лидеры, экспортированный в Карабах так называемый "премьер-министр" и другие, глава государства подчеркнул: "В этой группировке не хватает только двоих и они находятся в Иреване, если будут и они, то тогда сформируется полный состав. Это действительно триумф справедливости и когда я говорил, что надо верить в справедливость и бороться за ее обеспечение, я имел в виду именно это".

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Версия на английском языке President: 'Criminals who waged bloody war against us and perpetrated Khojaly genocide will be brought to justice'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bizə qarşı qanlı müharibə aparan canilər ədalət qarşısında cavab verəcəklər"

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