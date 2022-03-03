Президент предупредил госструктуры и предпринимателей в связи с незаконными строениями в Баку

"В целом архитектурных ансамбль города Баку уникален. Географическое положение, расположение на берегу Каспийского моря, а также старинные, исторические памятники, образцы современной архитектуры - создают в Баку особую ауру".

"В целом архитектурных ансамбль города Баку уникален. Географическое положение, расположение на берегу Каспийского моря, а также старинные, исторические памятники, образцы современной архитектуры - создают в Баку особую ауру".

Как сообщает Report, об этом 3 марта президент Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Шахина Сейидзаде в связи с его назначением на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Уверен, каждый прибывший гость видит, что в Баку существует гармония древности и современности. Баку развивается, растет и, в последнее время архитектурным вопросам Баку уделяется особе внимание. Было время, когда в Баку словно грибы появлялись уродливые, безобразные здания. Эти неуклюжие здания, не отвечающие никаким архитектурным нормам, архитектурным коэффициентам, к сожалению, изменили облик некоторых мест Баку в худшую сторону. Однако в последнее время существует строгий контроль по данному вопросу. Все эти вопросы регулируются государством, и количество неразрешенных, незаконных построек значительно сократилось.

Но такие случаи все еще есть, и хочу предупредить все структуры, государственные структуры и предпринимателей, что это не будет допускаться. Особенно обращаюсь к предпринимателям, что погоня за прибылью не означает, что мы должны испортить наш уникальный город уродливыми зданиями. Мы не допустим этого, незаконному строительству должен быть положен конец", - сказал глава государства.