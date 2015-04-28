Президент представил в парламент кандидатуру на должность генерального прокурора

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил в Милли Меджлис представление на повторное утверждение Закира Гаралова на должность генерального прокурора. Как сообщает Report, представление будет рассмотрено на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Закир Гаралов родился в 1956 году в селе Ормешан Башкечидского района Грузии. После окончания юридического факультета Бакинского государственного университета в 1979 году он был принят на работу в органы прокуратуры. До 1981 года он работал помощником прокурора Сабаильского района города Баку, в 1981-2000 годах прокурором отдела общего надзора, старшим прокурором, заместителем прокурора Насиминского района, прокурором отдела по надзору за следствием в органах национальной безопасности Генеральной прокуратуры, прокурором управления общего контроля и старшим прокурором, прокурором Сабунчинского района города Баку, прокурором города Гянджи.

Закир Гаралов с 25 апреля 2000 года является Генеральным прокурором Азербайджанской Республики. Удостоен звания Государственного советника юстиции 1-ой степени. Член Международной ассоциации прокуроров.

26 декабря 1995 года Президентом Азербайджанской Республики награжден медалью "За отвагу", 29 сентября 2006 года - орденом "Азербайджан байрагы" (Флаг Азербайджана).