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Президент: Предприниматели не должны допускать сокращения работников

​Президент: Предприниматели не должны допускать сокращения работников

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"Предложения, которые вы представили, являются широкомасштабными и учитывают интересы граждан, работающих сегодня в областях, понесших ущерб от пандемии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

"Им будет временно выплачена значительная часть заработной платы со стороны государства. В то же время, еще раз хочу сказать, что предприниматели не должны допускать сокращения работников", - подчеркнул глава государства.

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