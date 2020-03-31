​Президент: Предприниматели не должны допускать сокращения работников

"Предложения, которые вы представили, являются широкомасштабными и учитывают интересы граждан, работающих сегодня в областях, понесших ущерб от пандемии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

"Им будет временно выплачена значительная часть заработной платы со стороны государства. В то же время, еще раз хочу сказать, что предприниматели не должны допускать сокращения работников", - подчеркнул глава государства.