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Президент: Позиция против Азербайджана в ПАСЕ связана с обеспечением нами своей территориальной целостности

Президент: Позиция против Азербайджана в ПАСЕ связана с обеспечением нами своей территориальной целостности Позиция против Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы непосредственно связана с обеспечением им своей территориальной целостности и суверенитета.
Внутренняя политика
30 августа 2024 г. 14:24
Президент: Позиция против Азербайджана в ПАСЕ связана с обеспечением нами своей территориальной целостности

Позиция против Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы непосредственно связана с обеспечением им своей территориальной целостности и суверенитета.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с делегацией Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.

Касаясь несправедливого отношения к нашей стране антиазербайджанских сил в ряде западных институтов, глава государства подчеркнул, что позиция против нас в Парламентской Ассамблее Совета Европы непосредственно связана с обеспечением нами своей территориальной целостности и суверенитета.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: AŞPA-nın Azərbaycana qarşı mövqeyi ərazi bütövlüyümüzü təmin etməyimizlə əlaqədardır 

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