Президент: Позиция против Азербайджана в ПАСЕ связана с обеспечением нами своей территориальной целостности

Позиция против Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы непосредственно связана с обеспечением им своей территориальной целостности и суверенитета.

Позиция против Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы непосредственно связана с обеспечением им своей территориальной целостности и суверенитета.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с делегацией Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.

Касаясь несправедливого отношения к нашей стране антиазербайджанских сил в ряде западных институтов, глава государства подчеркнул, что позиция против нас в Парламентской Ассамблее Совета Европы непосредственно связана с обеспечением нами своей территориальной целостности и суверенитета.