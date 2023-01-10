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Президент: Повышение минимальной зарплаты на 15% рассчитано на смягчение последствий инфляции

Президент: Повышение минимальной зарплаты на 15% рассчитано на смягчение последствий инфляции Повышение минимальной заработной платы на 15 процентов рассчитано на смягчение последствий инфляции, минимальная зарплата уже достигла 345 манатов.
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 18:16
Президент: Повышение минимальной зарплаты на 15% рассчитано на смягчение последствий инфляции

Повышение минимальной заработной платы на 15 процентов рассчитано на смягчение последствий инфляции, минимальная зарплата уже достигла 345 манатов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью местным телеканалам, касаясь практических шагов, предпринимаемых в области социального благосостояния.

"Устраивает ли нас это? Конечно же, нет. Но мы предпринимаем шаги в пределах своих возможностей, потому что, еще раз хочу сказать, основное направление расходов у нас - восстановление Карабаха и Восточного Зангезура и укрепление потенциала армии. Эти два основных приоритета на долгие годы останутся для нас приоритетом", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что для улучшения социального обеспечения пенсионеров минимальная пенсия также была увеличена на 16,7 процента и достигла 280 манатов, и этот процесс будет продолжаться. Это – регулярно предпринимаемые шаги, и с ростом наших экономических возможностей аналогические шаги будут предприниматься и в будущем.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: The 15-percent increase in the minimum wage was intended to mitigate the consequences of inflation
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Minimum əməkhaqqının 15 faiz artması inflyasiyanın fəsadlarının yumşaldılmasına hesablanıb"

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