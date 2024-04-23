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Президент: Потенциал стран Южного Кавказа известен, и мы уже знаем сферы, в которых будем сотрудничать

Президент: Потенциал стран Южного Кавказа известен, и мы уже знаем сферы, в которых будем сотрудничать Считаю, что если мы положим конец многолетнему конфликту между Азербайджаном и Арменией и подпишем мирное соглашение, все, что вы сказали, может стать реальностью в ближайшем будущем.
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 16:44
Президент: Потенциал стран Южного Кавказа известен, и мы уже знаем сферы, в которых будем сотрудничать

Считаю, что если мы положим конец многолетнему конфликту между Азербайджаном и Арменией и подпишем мирное соглашение, все, что вы сказали, может стать реальностью в ближайшем будущем.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на организованном в Университете ADA международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", отвечая на вопрос представителя Грузии.

"Потенциал стран Южного Кавказа известен, и мы уже знаем сферы, в которых будем сотрудничать. Вы упомянули энергетический сектор и точно определили потенциал трех стран. Да, все верно. Если добавить к этому сотрудничество между, к примеру, Азербайджаном и Грузией в сфере природного газа, то увидим, что оно также взаимовыгодно", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Cənubi Qafqaz ölkələrinin potensialı məlumdur və birgə işləyə biləcəyimiz sahələri də artıq bilirik

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