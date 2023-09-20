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Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора

Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора С момента окончания Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора. Вчерашний теракт стал событием из этой категории.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 20:45
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора

С момента окончания Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора. Вчерашний теракт стал событием из этой категории.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что после Второй Карабахской войны до установления погранично-пропускного пункта "Лачын", мины были незаконно завезены из Армении в Карабахский регион Азербайджана и установлены в различных местах.

"Некоторое время назад обнаруженные Вооруженными силами Азербайджана мины были продемонстрированы представителям российского миротворческого контингента и Российско-турецкого мониторингового центра, от которых было потребовано принять серьезные меры. Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. Это еще раз показывает, что эти мины были целенаправленно завезены после Второй Карабахской войны для совершения терактов против Азербайджана", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Since the end of Second Karabakh War, more than 300 Azerbaijani citizens have become victims to mine terrorism
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 300-dən çox Azərbaycan vətəndaşı mina terrorunun qurbanı olub"

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