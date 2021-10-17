Президент: После того, как Физули перешел под наш контроль, открылось больше возможностей двигаться в направлении города Шуша

Значение освобождения города Физули тесно связано с его стратегическим расположением. После установления контроля над Физули открылись широкие возможности для наступления на Шушу.
Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Физулинского района.
"На протяжении тридцати лет враг создавал здесь укрепления, их прорыв в очередной раз продемонстрировал героизм и самоотверженность нашего народа. Увидев это, враг испугался. Они убедились в том, что наши солдаты и офицеры готовы пожертвовать своими жизнями ради освобождения своих родных земель. Прорвавшие эти укрепления ценой своих жизней азербайджанские солдаты и офицеры в очередной раз показали врагу величие нашего народа", - добавил глава государства.