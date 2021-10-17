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Президент: После того, как Физули перешел под наш контроль, открылось больше возможностей двигаться в направлении города Шуша

Президент: После того, как Физули перешел под наш контроль, открылось больше возможностей двигаться в направлении города Шуша Значение освобождения города Физули тесно связано с его стратегическим расположением. После установления контроля над Физули открылись широкие возможности для наступления на Шушу.
Внутренняя политика
17 октября 2021 г. 18:53
Президент: После того, как Физули перешел под наш контроль, открылось больше возможностей двигаться в направлении города Шуша
Ильхам Алиев

Значение освобождения города Физули тесно связано с его стратегическим расположением. После установления контроля над Физули открылись широкие возможности для наступления на Шушу.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Физулинского района.

"На протяжении тридцати лет враг создавал здесь укрепления, их прорыв в очередной раз продемонстрировал героизм и самоотверженность нашего народа. Увидев это, враг испугался. Они убедились в том, что наши солдаты и офицеры готовы пожертвовать своими жизнями ради освобождения своих родных земель. Прорвавшие эти укрепления ценой своих жизней азербайджанские солдаты и офицеры в очередной раз показали врагу величие нашего народа", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Füzuli nəzarətimizə keçəndən sonra Şuşa istiqamətinə getmək üçün daha geniş imkanlar açıldı"

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