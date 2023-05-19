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Президент: После Победы, одержанной в Отечественной войне, азербайджанский народ живет с чувством гордости

Президент: После Победы, одержанной в Отечественной войне, азербайджанский народ живет с чувством гордости В период 30-летней оккупации наш народ столкнулся с гуманитарной катастрофой, один миллион наших соотечественников остался без крова. Этот факт чинил большие препятствия развитию Азербайджана.
Внутренняя политика
19 мая 2023 г. 17:02
Президент: После Победы, одержанной в Отечественной войне, азербайджанский народ живет с чувством гордости

В период 30-летней оккупации наш народ столкнулся с гуманитарной катастрофой, один миллион наших соотечественников остался без крова. Этот факт чинил большие препятствия развитию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии в нашей стране Шридхарана Мадхусудханана.

Глава государства отметил, что сегодня, когда наши земли освобождены от оккупации, страна обладает большим потенциалом во всех сферах.

Подчеркнув, что на освобожденных от оккупации территориях проводится широкомасштабная восстановительная и строительная работа, президент сказал, что после Победы, одержанной в Отечественной войне, азербайджанский народ живет с чувством гордости, и это проявляется во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Vətən müharibəsində Qələbədən sonra Azərbaycan xalqı qürur hissi ilə yaşayır

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