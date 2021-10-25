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Президент: После Губадлы мы с честью продолжили победное шествие и подняли государственный флаг в Шуше

Президент: После Губадлы мы с честью продолжили победное шествие и подняли государственный флаг в Шуше "После освобождения Губадлы перед нами открылась дорога в Лачынском направлении, и через несколько дней мы освободили села в южной части Лачына, взяв таким образом под контроль Лачынский коридор, и исход войны был уже предрешен. И весь мир, и враг уже уви
Внутренняя политика
25 октября 2021 г. 17:50
Президент: После Губадлы мы с честью продолжили победное шествие и подняли государственный флаг в Шуше

"После освобождения Губадлы перед нами открылась дорога в Лачынском направлении, и через несколько дней мы освободили села в южной части Лачына, взяв таким образом под контроль Лачынский коридор, и исход войны был уже предрешен. И весь мир, и враг уже увидели, что никакая сила не устоит перед нами".

Как сообщает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

Глава государства отметил, что после Губадлы мы с честью продолжили наше победное шествие, победную миссию и 8 ноября подняли государственный флаг в Шуше.

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Версия на английском языке President: After Gubadli, we continued our victory march with honor and raised our national flag in Shusha
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qubadlıdan sonra biz zəfər yürüşümüzü şərəflə davam etdirdik və Şuşada dövlət bayrağımızı ucaltdıq"

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