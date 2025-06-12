Президент поручил подготовить план мероприятий "Шуша - туристическая столица ОЭС"

Президент поручил подготовить план мероприятий "Шуша - туристическая столица ОЭС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил подготовить план мероприятий в связи с присвоением Шуше статуса туристической столицы Организации экономического сотрудничества на 2026 гой.

Как передает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Решение о присвоении статуса было принято 5 октября 2023 года на 5-м заседании министров туризма стран ОЭС, проходившем в Ардебиле, Иран.

"Это решение является выражением особого уважения к Шуше, одному из важнейших центров исторической, культурной и общественно-политической жизни Азербайджана, и сыграет особую роль в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере туризма между государствами-членами", - говорится в распоряжении.

Кабинету министров поручили разработать и реализовать план мероприятий, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.