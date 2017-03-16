Президент Азербайджана помиловал 423 человека

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как передает Report, распоряжение было подписано, учитывая обращения о помиловании, адресованные президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц и членами их семей, уполномоченным по правам человека и организациями по защите прав человека, а также личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, их поведение в период отбывания наказания, опираясь на принципы гуманизма, руководствуясь 22-м пунктом 109-й статьи Конституции Азербайджанской Республики.

Член Комиссии по помилованию Алимамед Нуриев заявил Report, что распоряжение о помиловании коснулось 423 человек: "Согласно распоряжению, 412 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы, а 11 человек от различных наказаний. В то же время изменен срок наказания двух осужденных пожизненно".