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Президент: Полная Победа Азербайджанского государства во Второй Карабахской войне - историческое событие

Президент: Полная Победа Азербайджанского государства во Второй Карабахской войне - историческое событие Три года назад город Шуша, являющийся короной Карабаха, был освобожден от оккупантов. Через день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это - историчес
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 15:58
Президент: Полная Победа Азербайджанского государства во Второй Карабахской войне - историческое событие

Три года назад город Шуша, являющийся короной Карабаха, был освобожден от оккупантов. Через день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это - историческое событие.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"Азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку, чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов. Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: It is historic event that Second Karabakh War ended with complete victory of Azerbaijani state
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İkinci Qarabağ müharibəsinin Azərbaycan dövlətinin tam Zəfəri ilə nəticələnməsi tarixi hadisədir"

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