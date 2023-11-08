Президент: Полная Победа Азербайджанского государства во Второй Карабахской войне - историческое событие

Три года назад город Шуша, являющийся короной Карабаха, был освобожден от оккупантов. Через день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это - историчес

Три года назад город Шуша, являющийся короной Карабаха, был освобожден от оккупантов. Через день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это - историческое событие.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"Азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку, чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов. Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой", - отметил глава государства.