Президент: Подписанная в феврале прошлого года Декларация - это этап в развитии отношений между РФ и Азербайджаном

Президент: Подписанная в феврале прошлого года Декларация - это этап в развитии отношений между РФ и Азербайджаном

Подписанная в феврале прошлого года Декларация о союзническом взаимодействии является этапом в развитии отношений между Россией и Азербайджаном. Эта декларация вобрала в себе историю развития этих отношений, которые развивались по-разному в разный период

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