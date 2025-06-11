Состав рабочей группы Госкомиссии по делам пленных расширен почти вдвое

Президент подписал указ об увеличении числа членов рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных

Состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан расширен до 15 человек.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, постоянно функционирующая комиссия будет отвечать за реализацию решений, принятых комиссией, и обеспечивать непосредственную реализацию мероприятий, связанных с делами пленных, пропавших без вести и взятых в заложники лиц.

До настоящего времени указанная рабочая группа состояла из 8 человек.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.