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Состав рабочей группы Госкомиссии по делам пленных расширен почти вдвое

Состав рабочей группы Госкомиссии по делам пленных расширен почти вдвое Президент подписал указ об увеличении числа членов рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных
Внутренняя политика
11 июня 2025 г. 15:49
Состав рабочей группы Госкомиссии по делам пленных расширен почти вдвое

Состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан расширен до 15 человек.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, постоянно функционирующая комиссия будет отвечать за реализацию решений, принятых комиссией, и обеспечивать непосредственную реализацию мероприятий, связанных с делами пленных, пропавших без вести и взятых в заложники лиц.

До настоящего времени указанная рабочая группа состояла из 8 человек.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

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Версия на английском языке President signs decree to expand State Commission on POWs, Hostages and Missing Persons
Версия на азербайджанском языке Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun tərkibi genişlənib

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