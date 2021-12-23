Президент подписал указ о единовременной выплате инвалидам I Карабахской войны

Военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел или их наследникам, инвалидность которых установлена в результате наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом “ç” статьи 5 Закона Азербайджанской Республики “О государственном обязательном личном с

Военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел или их наследникам, инвалидность которых установлена в результате наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом “ç” статьи 5 Закона Азербайджанской Республики “О государственном обязательном личном страховании военнослужащих” в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана в период до 2 августа 1997 года, будет выплачена единовременная помощь.

Как сообщает Report, соответствующий указ был подписан Президентом Ильхамом Алиевым.

Указ подписан в целях усиления социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или в период действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

Сумма единовременных выплат выглядит следующим образом:

Инвалидность I степени - 8 800 манат;

Инвалидность II степени - 6 600 манат;

Инвалидность III степени - 4 400 манат.