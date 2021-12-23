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Президент подписал указ о единовременной выплате инвалидам I Карабахской войны

Президент подписал указ о единовременной выплате инвалидам I Карабахской войны Военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел или их наследникам, инвалидность которых установлена в результате наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом “ç” статьи 5 Закона Азербайджанской Республики “О государственном обязательном личном с
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 17:02
Президент подписал указ о единовременной выплате инвалидам I Карабахской войны
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Военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел или их наследникам, инвалидность которых установлена в результате наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом “ç” статьи 5 Закона Азербайджанской Республики “О государственном обязательном личном страховании военнослужащих” в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана в период до 2 августа 1997 года, будет выплачена единовременная помощь.

Как сообщает Report, соответствующий указ был подписан Президентом Ильхамом Алиевым.

Указ подписан в целях усиления социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или в период действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

Сумма единовременных выплат выглядит следующим образом:

Инвалидность I степени - 8 800 манат;

Инвалидность II степени - 6 600 манат;

Инвалидность III степени - 4 400 манат.

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Версия на азербайджанском языке Prezident I Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəniş edilməsi barədə fərman imzalayıb

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