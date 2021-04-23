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Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов

Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,75 миллиона манатов
Внутренняя политика
23 апреля 2021 г. 16:23
Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджана подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в ряде районов оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, в целях проектирования и бурения 25 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 16 населенных пунктах (список прилагается) 5 районов с населением 29 662 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,75 миллиона (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики необходимо обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ряд

Район

Название

Число скважин

Названия населенных пунктов

Численность населения

Бейлаган

7

село Ашагы Чеменли

1483

поселок Бахарабад

1006

село Дуньямаллар

7539

село Кябирли

5060

поселок Маяк (2 скважины)

834

поселок Оренгала

2123

Джебраил (территория Билясуварского района)

2

поселок №1

1600

Физули

10

село Алханлы (2 скважины)

1800

село Ашагы Кюрдмахмудлу

1235

село Ашагы Йаглывенд

1720

село Биринджи Махмудлу (2 скважины)

822

село Ахмедбейли

986

село Икинджи Махмудлу

1564

село Юхары Кюрдмахмудлу (2 скважины)

1270

Ходжавенд

2

Нергизтепе

70

Шуша (территория Агдамского района)

4

Мирзелер

550

Итого:

25

16

29 662
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Версия на английском языке President issues order on solution of water supply problems 
Версия на азербайджанском языке Prezidentdən su probleminin həlli ilə bağlı sərəncam

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