Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов

Президент Азербайджана подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в ряде районов оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Как сообщает Report, в целях проектирования и бурения 25 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 16 населенных пунктах (список прилагается) 5 районов с населением 29 662 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,75 миллиона (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики необходимо обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
|
Ряд
№
|
Район
Название
|
Число скважин
|
Названия населенных пунктов
|
Численность населения
|
|
Бейлаган
|
7
|
село Ашагы Чеменли
|
1483
|
поселок Бахарабад
|
1006
|
село Дуньямаллар
|
7539
|
село Кябирли
|
5060
|
поселок Маяк (2 скважины)
|
834
|
поселок Оренгала
|
2123
|
|
Джебраил (территория Билясуварского района)
|
2
|
поселок №1
|
1600
|
|
Физули
|
10
|
село Алханлы (2 скважины)
|
1800
|
село Ашагы Кюрдмахмудлу
|
1235
|
село Ашагы Йаглывенд
|
1720
|
село Биринджи Махмудлу (2 скважины)
|
822
|
село Ахмедбейли
|
986
|
село Икинджи Махмудлу
|
1564
|
село Юхары Кюрдмахмудлу (2 скважины)
|
1270
|
|
Ходжавенд
|
2
|
Нергизтепе
|
70
|
|
Шуша (территория Агдамского района)
|
4
|
Мирзелер
|
550
|
Итого:
|
25
|
16
|
29 662