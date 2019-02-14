Президент подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея города Сумгайыт

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея города Сумгайыт.

Как сообщает Report, в распоряжении Исполнительной власти города Сумгайыт поручено подготовить и реализовать план мероприятий в связи с 70-летним юбилеем города Сумгайыт.

В ноябре 2019 года исполняется 70 лет получения Сумгайытом статуса города.

Со времени образования Сумгайыт, с каждым годом расширяя масштаб успехов, завоеванных в области превращения в современный индустриальный город, прошел яркий путь развития. Город, сформировавший собственную сеть крупных предприятий и соответствующую инфраструктуру, за короткий срок стал известен как один из ведущих промышленных центров страны, а также завоевал большие успехи в области культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и других сферах.

Самые знаменательные страницы истории Сумгайыта связаны с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Именно благодаря вниманию и заботе великого лидера еще в 70-80-х годах прошлого века в Сумгайыте были созданы большие возможности для стремительного развития особенно нефтяной и химической промышленности, сданы в эксплуатацию новые производственные участки на основе технологий, соответствующих требованиям времени.

После восстановления нашей республикой государственной независимости город Сумгайыт продолжил обогащать летопись своего социально-экономического подъема. В рамках успешно реализуемых государственных программ и инфраструктурных проектов были созданы Сумгайытский парк технологий и Сумгайытский химический промышленный парк, а также другие важные объекты. Входящие в экономическую структуру города предприятия химической и нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроения и электроэнергетики, а также легкой промышленности были оснащены передовым технологическим оборудованием. Значительно повысились уровень и качество жизни населения города.

Город Сумгайыт и сегодня вносит достойный вклад в дело общего прогресса науки, образования и культуры. Сумгайытский государственный университет уже является одним из престижных высших учебных заведений республики. Сумгайытскому государственному драматическому театру принадлежат особые заслуги в развитии театрального искусства в стране.

Нынешняя социально-экономическая панорама и научно-культурная жизнь постоянно обновляющегося Сумгайыта полностью олицетворяет современные достижения Азербайджана.