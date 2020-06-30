Президент подписал распоряжение о проведении 145-летия печати

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Газета "Экинчи", которую выдающийся представитель интеллигенции и публицист-просветитель Гасан бек Зардаби начал издавать на азербайджанском языке 145 лет назад – 22 июля 1875 года, вошла в историю как первый образец нашей национальной печати и важное событие общественно-политической жизни Азербайджана того периода. Обогатившись в последующие годы многочисленными изданиями, наша национальная печать внесла существенный вклад в развитие азербайджанского литературного языка и просветительского движения, ей принадлежат большие заслуги в формировании национального самосознания и идеологии независимости, пропаганде передовых идей.

После образования в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики наша печать вступила в новый этап развития, благодаря своей деятельности превратилась в активного участника процесса строительства независимого государства, сыграла важную роль в распространении идей независимости, а также сохранении и пропаганде национально-духовных ценностей.

В Азербайджане, восстановившем в 90-х годах прошлого века государственную независимость, появились широкие возможности для формирования и развития современных средств массовой информации. В результате охвативших все сферы жизни общества коренных реформ, осуществленных начиная с 1993 года под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, в стране были устранены цензура, другие искусственные препятствия, ограничивающие свободу слова и печати, создана прогрессивная законодательная база, регулирующая деятельность медиа, приняты последовательные меры, направленные на решение их проблем, усиление экономической независимости, повышение роли в строительстве гражданского общества.

Осуществляемые в настоящее время системные реформы, применение социальных инноваций, основанных на принципах прозрачности и удовлетворенности граждан, качественные преобразования, происходящие в сфере управления, общественный контроль и расширение атмосферы политического диалога являются важнейшими направлениями строительства современного государства в динамично развивающемся Азербайджане.

Развитие в нашей стране независимых, сильных медиа, умеющих построить свою деятельность на уровне требований времени, а также привязанных к традициям государственности и руководствующихся национальными интересами нашего народа, постоянно находится в центре внимания как одна из приоритетных задач. Вместе с тем, средства массовой информации также не должны оставаться в стороне от проводимых в нашей стране коренных реформ, им необходимо адаптироваться к принципам деятельности, определенным глобальной информационной средой в настоящее время, в период стремительного развития коммуникационных технологий, еще более активизировать усилия в области объективного и профессионального информирования нашего общества. Модернизация, рационализм, объективность, креативность, широкое применение передовых технологий, отслеживание ведущих трендов должны стать важнейшими факторами, обусловливающими развитие медиа".

В целях сохранения и пропаганды традиций национальной печати в Азербайджанской Республике, учитывая место средств массовой информации в общественно-политической жизни нашей страны и их роль в процессе строительства современного общества, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, глава государства постановил:

1.Широко отметить в нашей стране 145-летний юбилей азербайджанской национальной печати.

2. Поручить Администрации президента Азербайджанской Республики:

2.1.обеспечить проведение юбилейных мероприятий с учетом требований особого карантинного режима, введенного на территории Азербайджанской Республики в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики;

2.2.на основании предложений журналистских организаций и редакций в месячный срок представить президенту Азербайджанской Республики предложения о награждении журналистов, которым принадлежат особые заслуги в развитии азербайджанской национальной печати.