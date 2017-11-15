Президент подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Ашрафа Гусейнова

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Ашрафа Гусейнова.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в 2017 году исполнилось 110 лет со дня рождения видного ученого – математика Азербайджана, известного педагога, заслуженного деятеля науки, академика Ашрафа Искендер оглу Гусейнова.

Ашраф Гусейнов как автор фундаментальных исследований полученными результатами, созданной теорией и открытыми новыми направлениями еще более обогатил математическую науку, имеющую многовековую историю в Азербайджане, внес ценный вклад в ее развитие на современном этапе. Многочисленные представители сформированного ученым поколения прекрасно подготовленных специалистов, многие годы осуществляющих деятельность в педагогической сфере и глубоко усвоивших математические знания, достойно продолжили достижения воспитавшей их научной школы.

Согласно распоряжению, учитывая важные заслуги перед азербайджанской наукой и эффективную деятельность в деле подготовки высококвалифицированных кадров, в целях обеспечения проведения 110-летия академика Ашрафа Гусейнова, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий по 110-летию академика Ашрафа Гусейнова.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.