Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, на основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на Президентскую премию для молодежи и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана глава государства постановил предоставить президентские премии для молодежи на 2024 год следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательства:

Абдуллаевой Гюльнар Ризван гызы

Агамировой Раване Сеймур гызы

Агазаде Тарьелю Иса оглу

Аллахвердиеву Айхану Эльман оглу

Бахышовой Рзаевой Кимъяханым Зияд гызы

Магеррамовой Зарифе Гусейн гызы

Мамедову Улуджаю Акиф оглу

Мамедовой Динаре Бахтияр гызы

Мамедовой Фатиме Низами гызы

Мираламли Парвизу Атамалы оглу.