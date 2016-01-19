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    ​Президент подписал распоряжение о повышении окладов сотрудников ОСГО

    С 1 февраля 2016 зарплата повышена на 10 процентов

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны (ОСГО) Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно документу, с 1 февраля ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики повышены в среднем на 10 процентов.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения. 

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