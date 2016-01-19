​Президент подписал распоряжение о повышении окладов сотрудников ОСГО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны (ОСГО) Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 февраля ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики повышены в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.