Президент подписал распоряжение о мероприятиях в связи с аварией на нефтесборном пункте ПО "Азнефть"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мероприятиях в связи с аварией на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как сообщает Report, распоряжение издано в связи с расследованием причин и устранением последствий происшествия на нефтесборном пункте № 3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть" SOCAR.

Согласно документу, министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компании Азербайджана и Закрытому акционерному обществу "Азербайджанской Каспийское морское пароходство" поручено ускорить поиски пропавших без вести и спасательные работы, Кабинету министров поручено обеспечить оказание материальной и другой необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии.

Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики рекомендовано провести неотложные мероприятия для расследования причин данного происшествия.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.