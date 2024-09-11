Президент подписал распоряжение о мерах по повышению качества профобразования в учреждениях отбывания наказания

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что осуществление качественного профессионального образования в учреждениях отбывания наказания имеет большое значение с точки зрения упрощения социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений отбывания наказания, постоянного обеспечения спроса рынка труда на квалифицированную рабочую силу.

В этом аспекте построение профессионального образования в учреждениях отбывания наказания в соответствии с современными стандартами, существующими рабочими местами на рынке труда и рабочими местами, которые будут предлагаться в будущем, сыграет важную роль в адаптации лиц, освобожденных от наказания, к социальной среде, защите их прав и свобод, законных интересов, предупреждении новых преступлений, которые могут быть совершены этими лицами, и криминогенных факторов, которые могут на них повлиять.

Кабинету министров Азербайджанской Республики с учетом предложений Министерства юстиции Азербайджанской Республики, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерства финансов Азербайджанской Республики в шестимесячный срок поручено подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект плана деятельности по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания и совершенствованию существующей инфраструктуры, обеспечить создание рабочей группы из представителей соответствующих государственных органов (структур) в связи с подготовкой проекта плана деятельности, при подготовке проекта плана деятельности обеспечить эффективное сотрудничество с квалифицированными экспертами и специалистами, а также привлечение научных организаций и институтов гражданского общества, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Соответствующим государственным органам (структурам) поручено принять необходимые меры по решению вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.