О нас

Президент подписал распоряжение о мерах по повышению качества профобразования в учреждениях отбывания наказания

Президент подписал распоряжение о мерах по повышению качества профобразования в учреждениях отбывания наказания Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания.
Внутренняя политика
11 сентября 2024 г. 17:07
Президент подписал распоряжение о мерах по повышению качества профобразования в учреждениях отбывания наказания

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что осуществление качественного профессионального образования в учреждениях отбывания наказания имеет большое значение с точки зрения упрощения социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений отбывания наказания, постоянного обеспечения спроса рынка труда на квалифицированную рабочую силу.

В этом аспекте построение профессионального образования в учреждениях отбывания наказания в соответствии с современными стандартами, существующими рабочими местами на рынке труда и рабочими местами, которые будут предлагаться в будущем, сыграет важную роль в адаптации лиц, освобожденных от наказания, к социальной среде, защите их прав и свобод, законных интересов, предупреждении новых преступлений, которые могут быть совершены этими лицами, и криминогенных факторов, которые могут на них повлиять.

Кабинету министров Азербайджанской Республики с учетом предложений Министерства юстиции Азербайджанской Республики, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерства финансов Азербайджанской Республики в шестимесячный срок поручено подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект плана деятельности по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания и совершенствованию существующей инфраструктуры, обеспечить создание рабочей группы из представителей соответствующих государственных органов (структур) в связи с подготовкой проекта плана деятельности, при подготовке проекта плана деятельности обеспечить эффективное сотрудничество с квалифицированными экспертами и специалистами, а также привлечение научных организаций и институтов гражданского общества, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Соответствующим государственным органам (структурам) поручено принять необходимые меры по решению вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President signs decree to enhance vocational training in correctional facilities
Версия на азербайджанском языке Cəzaçəkmə müəssisələrində peşə təhsilinin keyfiyyəti yüksəldiləcək - SƏRƏNCAM

Экслюзивные новости

Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi