Президент подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, для осуществления работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан протяженностью 61 километр на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог поручено выделить 31,4 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.