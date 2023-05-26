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Президент подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан

Президент подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе.
Внутренняя политика
26 мая 2023 г. 16:24
Президент подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, для осуществления работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан протяженностью 61 километр на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог поручено выделить 31,4 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Horadiz – Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmirinə vəsait ayırıb

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