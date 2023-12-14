Президент подписал распоряжение о капитальном ремонте дорог в Хазарском районе Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселка Гала и Бузовна Хазарского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, постановляется выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 500,0 (пятьсот) тыс. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.