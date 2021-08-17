Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля

"Дорога, на которой мы стоим, - это проложенная армянами дорога Басаркечяр-Кяльбаджар. Они проложили второй путь для того, чтобы соединить Армению с Карабахом. В дополнение к Лачинскому коридору. Они проложили эту дорогу, чтобы заселить Кяльбаджар

"Дорога, на которой мы стоим, - это проложенная армянами дорога Басаркечяр-Кяльбаджар. Они проложили второй путь для того, чтобы соединить Армению с Карабахом. В дополнение к Лачинскому коридору. Они проложили эту дорогу, чтобы заселить Кяльбаджар и другие территории, облегчить себе путь".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в Кяльбаджарский район.

"Эта дорога ведет прямо в Басаркечярский район. Басаркечярский район в Армении называют Варденисом. Однако подлинное название этого района - Басаркечяр, Гёйча. Это древняя азербайджанская земля. В 1930 году Басаркечярский район был создан на территории Армении.

Абсолютное большинство проживавших там жителей были азербайджанцами. В том числе, жители села Зод были азербайджанцами, они подверглись депортации. И лишь в июне 1969 года Армения переименовала Басаркечярский район в Варденис.

Прошу всех готовящих репортажи из этого региона Азербайджана, в целом, в нашем лексиконе должно употребляться не Варденис, а Басаркечяр", - отметил глава государства.