Президент поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 18-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на официальной странице в Твиттер публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в публикации приводятся слова великого лидера:

"Независимость Азербайджана уберечь, защитить и сохранить навечно - для меня важнее жизни".

Отметим, что сегодня исполняется 18 лет со дня смерти основателя современного независимого Азербайджана, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.