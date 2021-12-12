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Президент поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера

Президент поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 18-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2021 г. 11:38
Президент поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на официальной странице в Твиттер публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в публикации приводятся слова великого лидера:

"Независимость Азербайджана уберечь, защитить и сохранить навечно - для меня важнее жизни".

Отметим, что сегодня исполняется 18 лет со дня смерти основателя современного независимого Азербайджана, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке Azerbaijani President makes post on 18th death anniversary of National Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Prezident ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

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