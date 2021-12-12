Президент поделился публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на официальной странице в Твиттер публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в публикации приводятся слова великого лидера:
"Независимость Азербайджана уберечь, защитить и сохранить навечно - для меня важнее жизни".
Отметим, что сегодня исполняется 18 лет со дня смерти основателя современного независимого Азербайджана, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.