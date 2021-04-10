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Президент: Поддержка Турцией Азербайджана навсегда останется в нашей памяти

Президент: Поддержка Турцией Азербайджана навсегда останется в нашей памяти "Поддержка, оказанная нам моим дорогим братом, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых часов войны, воодушевила нас и обеспечила то, чтобы некоторые внешние силы держались в стороне от этой войны"
Внутренняя политика
10 апреля 2021 г. 14:04
Президент: Поддержка Турцией Азербайджана навсегда останется в нашей памяти

"За время своей деятельности вы проделали большую работу, приложили усилия для развития турецко-азербайджанских братских связей, и сегодня эти отношения находятся на самой высокой вершине. Турецко-азербайджанская дружба, братство и единство подтвердили себя во всех сферах, и поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне, которая длилась 44 дня, конечно, навсегда останется в нашей памяти, будет жить в наших сердцах".

Как сообщает Report, об этом 10 апреля сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Эркана Озорала.

"Поддержка, оказанная нам моим дорогим братом, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых часов войны, воодушевила нас и обеспечила то, чтобы некоторые внешние силы держались в стороне от этой войны. Наши связи многогранны. Вы, как посол, осуществляющий деятельность здесь, конечно, хорошо знаете, насколько глубоки эти связи. Нет такой сферы, в которой бы мы не сотрудничали. В последние годы есть большое развитие во всех сферах. То, что наши граждане теперь уже совершают визиты в братские страны без паспортов, то есть по внутреннему документу, конечно же, свидетельствует о том, насколько глубоки наши связи", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi dəstək həmişə bizim xatirimizdə olacaq"

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