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Президент: Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна

Президент: Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна Конечно, каждый погибший человек незаменим. Но во время Второй Карабахской войны операции были спланированы так, чтобы потери были минимизированы и мы добились этого. Мы всегда должны быть обязаны им (шехидам - ред.). Молодое поколение всегда должно воспи
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 14:37
Президент: Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна

Конечно, каждый погибший человек незаменим. Но во время Второй Карабахской войны операции были спланированы так, чтобы потери были минимизированы и мы добились этого. Мы всегда должны быть обязаны им (шехидам - ред.). Молодое поколение всегда должно воспитываться в этом духе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"Их героизм незабываем, Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна", - сказал глава государства, напомнив, что враг взял все высоты.

"В каком бы направлении отсюда ни идти, можно сказать, что на каждом холме были их посты, боевые пункты, несколько линий обороны, колючие проволоки и мины. Прорвать это, идти вперед под огнем требовало огромной смелости. Такого, возможно, не было в мировой военной истории. А если и было, то пусть нам скажут где. Не было. Это показал азербайджанский народ", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Winning this historic Victory in such a difficult geographical terrain is truly unmatched
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Belə ağır coğrafi məkanda bu tarixi Qələbəni qazanmağın misli-bərabəri yoxdur"

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