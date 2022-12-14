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Президент: Победа в Карабахе создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов

Президент: Победа в Карабахе создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов "В конце 2020 года, в результате победы в 44 дневной Отечественной Войне, наши земли были освобождены от 30 летней оккупации со стороны Армении. Карабахский конфликт был разрешен, и эта победа создала в регионе благоприятные возможности для новых транспор
Внутренняя политика
14 декабря 2022 г. 14:56
Президент: Победа в Карабахе создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов

"В конце 2020 года, в результате победы в 44 дневной Отечественной Войне, наши земли были освобождены от 30 летней оккупации со стороны Армении. Карабахский конфликт был разрешен, и эта победа создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

"В настоящее время мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и по этой причине, наряду с другими направлениями, большое значение имеет расширение сотрудничества между нашими странами в таких областях, как безопасность, оборона и оборонная промышленность. Хочу еще раз подчеркнуть значимость встречи в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Туркменистан. Надеюсь, что такие встречи и впредь будут проводиться регулярно и во многом будут способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими братскими странами", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: ‘Karabakh victory created favorable opportunities for new transport and communication projects in the region’ 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarabağ Zəfəri regionda yeni nəqliyyat-kommunikasiya layihələri üçün əlverişli imkan yaradıb"

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