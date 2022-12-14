Президент: Победа в Карабахе создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов

"В конце 2020 года, в результате победы в 44 дневной Отечественной Войне, наши земли были освобождены от 30 летней оккупации со стороны Армении. Карабахский конфликт был разрешен, и эта победа создала в регионе благоприятные возможности для новых транспор

"В конце 2020 года, в результате победы в 44 дневной Отечественной Войне, наши земли были освобождены от 30 летней оккупации со стороны Армении. Карабахский конфликт был разрешен, и эта победа создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

"В настоящее время мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и по этой причине, наряду с другими направлениями, большое значение имеет расширение сотрудничества между нашими странами в таких областях, как безопасность, оборона и оборонная промышленность. Хочу еще раз подчеркнуть значимость встречи в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Туркменистан. Надеюсь, что такие встречи и впредь будут проводиться регулярно и во многом будут способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими братскими странами", - сказал глава государства.