Президент: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом

По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом.

По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в ходе выступления на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Этим проектом мы придаем новое дыхание в данную отрасль", - заявил глава государства, подчеркнув, что в следующем году начнется строительство Карабахского канала.

"Это канал, который охватит 115 тысяч гектаров. Количество охваченных районов равно 9-ти. То есть здесь 10 районов будут орошаться посредством Ширванского канала, а 9 районов - Карабахского канала", - отметил президент Ильхам Алиев.