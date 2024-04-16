О нас

Президент: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом

Президент: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 13:39
Президент: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом

По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в ходе выступления на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Этим проектом мы придаем новое дыхание в данную отрасль", - заявил глава государства, подчеркнув, что в следующем году начнется строительство Карабахского канала.

"Это канал, который охватит 115 тысяч гектаров. Количество охваченных районов равно 9-ти. То есть здесь 10 районов будут орошаться посредством Ширванского канала, а 9 районов - Карабахского канала", - отметил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi