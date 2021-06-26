Президент: Первое армянское государство создано на нашей исторической земле

"Мы предоставили Армении шанс, и наше участие в переговорах - я неоднократно говорил об этом - могло стать самой большой уступкой с нашей стороны. В вопросах территориальной целостности ни о каких уступках не могло быть и речи, эта позиция известна. Я нео

"Мы предоставили Армении шанс, и наше участие в переговорах - я неоднократно говорил об этом - могло стать самой большой уступкой с нашей стороны. В вопросах территориальной целостности ни о каких уступках не могло быть и речи, эта позиция известна. Я неоднократно доводил до азербайджанского народа, что территориальная целостность Азербайджана не является и никогда не будет темой переговоров. Нагорный Карабах - азербайджанская земля, мы должны полностью восстановить нашу территориальную целостность и эта позиция получала поддержку народа, так как иного варианта быть не могло. Наше участие в переговорах, предоставляло Армении шанс, чтобы данный вопрос нашел разрешение без кровопролития. Но Армения, видимо, интерпретировала это иначе. Возможно, считала, что мы колеблемся. Возможно, думала, что мы не станем восстанавливать нашу территориальную целостность. А, может, полагала, что мы смиримся с этой ситуацией. Хотя я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией, любой ценой восстановим нашу территориальную целостность".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Могу сказать, что лицемерная позиция, занимаемая Арменией в переговорном процессе, уже надоела и посредникам, так как Армения и ее руководство пытались обмануть и международных посредников. Ставила такие условия, которые заведомо были неприемлемы. Я говорил, что мы никогда не позволим, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство. Первое армянское государство создано на нашей исторической земле. Об этом сегодня знает весь мир, знают историки. Я говорил, что если кто-то хочет создать для армян второе государство, то пусть создает его на своей территории, а не на территории Азербайджана. Эта позиция опиралась на историческую справедливость, мы заявляли об этом и предоставляли Армении шанс. Но они не воспользовались этим шансом", - отметил Президент.