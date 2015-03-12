​Президент: Пакистан является первой в мире страной, официально признавшей Ходжалинский геноцид

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Пакистан является первой в мире страной, официально признавшей Ходжалинский геноцид. Ходжалинский геноцид признали уже более 10 стран, но первой страной был Пакистан".

Как передает Report, об этом 11 марта после церемонии подписания азербайджано-пакистанских документов заявил президент Ильхам Алиев.

Еще раз поприветствовав гостя, президент Азербайджана сказал:

- Документ, подписанный сегодня между мною и господином Президентом, является декларацией о стратегическом партнерстве между нашими странами. Этот документ, по сути, охватывает, можно сказать, все направления нашего сотрудничества и является важным этапом в дальнейшем развитии наших стратегических связей. Мы - друзья, братья, стратегические партнеры и будем продолжать сотрудничество во имя наших народов, стран, а также региональной безопасности и стабильности.

Политические связи между нашими странами находятся на очень высоком уровне. Это отчетливо демонстрируют официальный визит Президента Пакистана в Азербайджан и только что подписанные документы. Мы поддерживаем друг друга во всех международных организациях и будем продолжать это.

Сегодня мы обсудили с господином Президентом вопросы, представляющие двустороннее и многостороннее значение, в частности, наше сотрудничество в международных институтах. Мы поддерживаем друг друга в ООН, Организации Исламского Сотрудничества и других международных институтах. Мы очень признательны Пакистану за постоянную поддержку, оказываемую Азербайджану в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Как вам известно, признанные на международном уровне азербайджанские земли уже более 20 лет находятся под армянской оккупацией. Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев, и в результате этого более 1 миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Сейчас 20 процентов нашей территории находится под оккупацией. Армяне, совершив убийство невинных детей, женщин и стариков только из-за их этнической принадлежности, учинили Ходжалинский геноцид. Азербайджанский народ очень признателен своим пакистанским братьям, так как Пакистан является первой в мире страной, официально признавшей Ходжалинский геноцид. Ходжалинский геноцид признали уже более 10 стран, но первой страной был Пакистан.

Мы очень признательны Пакистану за то, что эта страна является одной из немногочисленных стран, не установивших никаких дипломатических отношений с Арменией из-за продолжающейся оккупации этой страной наших земель. Это – братское отношение. Это – символ реальной поддержки. Наше правительство и наш народ очень признательны вашему правительству и народу за эту позицию. Резолюции Совета Безопасности ООН требуют безоговорочного и безотлагательного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, эти резолюции не исполняются.

Азербайджан, в свою очередь, всегда поддерживает Пакистан в вопросе Джамму и Кашимира, его решение согласно соответствующим документам ООН. Говоря иначе, сотрудничество между нашими странами имеет прочную историческую основу, и сегодня мы поддерживаем друг друга для защиты наших национальных интересов на международной арене.

Сегодня мы также обсудили перспективы сотрудничества в экономической сфере. Рад, что господина Президента сопровождает большая группа представителей деловых кругов Пакистана. Завтра мы вместе примем участие в бизнес-форуме. Надеемся, что этот бизнес-форум создаст дополнительные возможности для экономического сотрудничества, контактов между деловыми кругами, взаимного инвестирования и совместных предприятий. Сегодня мы обсудили этот вопрос на встрече с делегациями. Завтра члены делегаций продолжат работу в этом направлении и доложат нам о результатах.

Мы активно сотрудничаем в военной сфере. Сегодня мы обсудили очередные планы по сотрудничеству в области оборонной промышленности. Пакистан добился значительного продвижения в оборонной промышленности. Мы в Азербайджане, конечно, тоже создаем оборонную промышленность. Мы хотим консолидировать усилия для достижения выхода на современные технологии, а также получить возможности для совместной деятельности в области исследовательских, научных и оборонных технологий с тем, чтобы модернизировать наш потенциал.

Значительная часть нашего сотрудничества касается гуманитарной сферы. Это – культура, наука, социальная сфера. Все это очень важно для наших народов и стран, так как взаимная поддержка на международной арене, сотрудничество в экономическом и энергетическом секторах действительно являются показателями уровня стратегического партнерства. Наши страны также достаточно активны в вопросах, касающихся укрепления исламской солидарности. Мы нуждаемся в еще большем единстве, взаимной поддержке в исламском мире. Мы должны поддерживать друг друга в политическом и экономическом отношении, а также с точки зрения деятельности в международных организациях.

Мы вносим большой вклад в укрепление исламской солидарности. Азербайджан и Пакистан будут продолжать играть свою важную роль в этом направлении. Иными словами, мы сотрудничаем во всех областях. У нас есть ясное намерение по укреплению этого сотрудничества. Пакистан является для нас одним из самых близких друзей и союзников. Мы очень рады сегодня принимать в Азербайджане Президента братской страны. Надеюсь, что Ваш визит будет иметь очень хорошие результаты, что у Вас останутся приятные воспоминания о визите. Господин президент, еще раз добро пожаловать в Азербайджан.