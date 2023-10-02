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Президент озвучил некоторые цифры по показателям развития Азербайджана на Международном астронавтическом конгрессе

Президент озвучил некоторые цифры по показателям развития Азербайджана на Международном астронавтическом конгрессе Президент Ильхам Алиев озвучил некоторые цифры по показателям развития Азербайджана в своем выступлении на Международном астронавтическом конгрессе.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 12:37
Президент озвучил некоторые цифры по показателям развития Азербайджана на Международном астронавтическом конгрессе

Президент Ильхам Алиев озвучил некоторые цифры по показателям развития Азербайджана в своем выступлении на Международном астронавтическом конгрессе.

Как сообщает Report, президент Азербайджана отметил, что за последние 20 лет валовой внутренний продукт страны увеличился в 4 раза, доходы бюджета выросли в 30 раз, внешнеторговый оборот - в 10 раз. "Мы смогли снизить наш внешний долг до 10 процентов от ВВП. К концу 2024 года, согласно нашим планам, эта цифра составит 7-7,5 процента. Наши золотовалютные резервы в 10 раз превышают ВВП. То есть мы можем закрыть наш долг в любой момент и в течение двух месяцев", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что инвестиционный климат в нашей стране очень позитивный, президент Ильхам Алиев также отметил, что за последние 30 лет в Азербайджан было инвестировано более 300 млрд долларов.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev reveals certain figures regarding development indicators of Azerbaijan at Astronautical Congress
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Astronavtika Konqresində Azərbaycanın inkişaf göstəriciləri barədə bəzi rəqəmləri açıqlayıb

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