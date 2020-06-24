Президент ознакомился со строительством жилого комплекса в городе Гянджа - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством жилого комплекса, возводимого Государственным агентством жилищного строительства (MIDA) на территории города Гянджа.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о ходе строительных работ.

Было сообщено, что Государственным агентством жилищного строительства в феврале 2020 года было начато возведение жилищного комплекса на улице Флага Азербайджана в городе Гянджа. В комплекс входят 18 многоквартирных зданий, здание для общеобразовательных школ номер 28 и 46, нуждающихся в капитальном ремонте, детский сад и другие объекты услуг. Здание общеобразовательной школы планируется сдать в эксплуатацию в августе нынешнего года, а 11 жилых зданий - до конца 2021 года. Согласно проекту, жилые здания будут девяти- и двенадцатиэтажными.

Квартиры будут предоставлены гражданам полностью отремонтированными, оснащенными кухонной мебелью и газовой плитой, с индивидуальной системой комби и другим техническим оборудованием. На территории комплекса будут созданы зоны озеленения, детские площадки.

Отметим, что строительство этого комплекса будет иметь важное значение в решении поставленных главой государства задач по улучшению социального положения населения с учётом демографического развития.

***16:44

24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством жилого комплекса, возводимого Государственным агентством жилищного строительства (MIDA) на территории города Гянджа.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о ходе строительных работ.