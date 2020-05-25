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Президент ознакомился с выделенными для Шамахи транспортными средствами

Президент ознакомился с выделенными для Шамахинского района транспортн

25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с транспортными средствами и специальной техникой, выделенными для Шамахинского района.

Как сообщает Report, для организации пассажироперевозок на надлежащем уровне району выделены 10 пассажирских автобусов, кроме того, приобретена техника для коммунального хозяйства. Району также предоставлены автомобили скорой медицинской помощи и тяжелая техника.

Президент Ильхам Алиев дал поручение о подготовке предложений по организации оснащения такой же техникой и транспортными средствами и других городов страны.

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