Президент ознакомился с условиями, созданными в здании лицея в Баку

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании лицея с уклоном физики, математики и информатики в Ясамальском районе столицы после проведенных здесь ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что для отбора талантливых детей в бывшем Советском Союзе решением Министерства просвещения СССР в Азербайджане были созданы школы–интернаты. В качестве главной цели при их создании ставились конкурсный прием одаренных детей из отдельных районов нашей республики, обеспечение их общежитием и питанием за счет государства, проведение занятий по основным предметам по углубленной программе.

Было сообщено, что здание для школы было построено в 1963 году. В 1964 году на базе школы–интерната №1 была создана школа-интернат с физико-математическим и химико-биологическим уклоном №1. В 1969 году химия-биология отделились от этой базы. На ней продолжила свою деятельность школа-интернат с физико-математическим уклоном №1. В 1991 году постановлением Кабинета министров школа была переименована в Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики. В настоящее время лицей действует под таким названием.

Было доведено до внимания, что ремонт и реконструкция в здании учебного заведения начались в мае этого года. В основном здании лицея, в его общежитии и столовой применены высокие стандарты. Вся эта работа служит цели дальнейшего развития человеческого капитала в Азербайджане. Внимание и забота президента Ильхама Алиева о развитии образования подтверждают, что этот важный фактор является одним из главных принципов государственной политики. Как результат этой политики в последние годы возводятся современные школьные здания, для учебных заведений строятся новые корпуса. Данный процесс не ограничивается лишь столицей, он охватывает также регионы. Проведена важная работа и по укреплению материально-технической базы школ. Фонд Гейдара Алиева также оказал мощную поддержку этой программе деятельности, осуществляемой на государственном уровне.

Одним из таких учебных заведений, которые отличаются прекрасными условиями и привлекают внимание современным учебным оборудованием, является лицей с уклоном физики, математики и информатики. В настоящее время в лицее обучаются 600 учеников из всех регионов республики. Из них 300 человек за счет государства живут в общежитиях. Прием в учебное заведение проводится с 7-го, 8-го и 9-го классов. За время своей деятельности это учебное заведение добилось высоких результатов. Среди выпускников лицея - свыше 300 кандидатов наук, около 30 докторов наук.

Президент Ильхам Алиев обошел отдельные классы лицея, ознакомился с созданными здесь условиями. В преддверии нового учебного года все классные комнаты лицея, предметные кабинеты капитально отремонтированы, оснащены необходимым оборудованием и принадлежностями. Здесь установлены самые современные системы кондиционирования и освещения. Во дворе учебного заведения проведена работа по благоустройству.