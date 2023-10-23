Президент ознакомился с условиями, созданными на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде

23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что реконструкция Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде началась в 2020 году согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 21 ноября 2019 года. Строительные работы велись поэтапно и завершились в 2022 году.

Площадь стадиона вместимостью 9 502 человека составляет 6,8 гектара. На стадионе, состоящем из двадцати двух секторов, также построены VIP- и медиа-трибуны на 545 человек, территория благоустроена, созданы озеленительные полосы.

В помещениях под строением будут функционировать залы дзюдо, бокса и карате. Здесь также имеются 2 тренажерных зала, конференц-зал на 40 человек, административные кабинеты, комнаты для журналистов, арбитров, врачей, комментаторов, тренеров и другие технико-вспомогательные помещения.

В последние годы развитию спорта в нашей стране уделяется большое внимание. Благодаря этому сегодня азербайджанские спортсмены добиваются высоких результатов на международных соревнованиях, поднимают наш трехцветный флаг. Все это свидетельствует о том, что государственная политика по развитию спорта и обеспечению его массовости в нашей стране успешно продолжается. Внимание к развитию спорта также направлено на воспитание нового поколения в здоровом духе, повышение интереса молодежи к спорту. Открытие таких спортивных сооружений играет важную роль в реализации этой цели.