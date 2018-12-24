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    Президент Ильхам Алиев ознакомился с проделанной и предстоящей работой в "Баку Белом городе"

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в "Баку Белом городе" 110-киловольтных подстанций "Белый город-2" и "Бакиханов", улицы Первая Фонтанная, а также в церемонии закладки фундамента пешеходного моста "Белый город" и площади Заман, ознакомились с парком "Площади фонтанов", строительство которого завершается.

    Как сообщает Report, сначала глава государства открыл подстанцию "Белый город-2".

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