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Президент ознакомился с работами в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба

Президент ознакомился с работами в рамках реконструкции святилища

25 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проводимой в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в городе Шамаха.

Как сообщает Report, помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о мерах по строительству, реставрации и реконструкции.

Святилище Пирсаат Баба, реконструируемое по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является одним из мест поклонения, которое посещает все население страны, ежедневно сюда приходят сотни паломников. Здесь будут построены новая автостоянка, церемониальные залы и другие помещения.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Пирсаат Баба.

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