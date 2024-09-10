Президент ознакомился с проводимой на территории Бакинского олимпийского стадиона работой по подготовке к COP29

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проводимой на территории Бакинского олимпийского стадиона работой по подготовке к COP29.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проводимой на территории Бакинского олимпийского стадиона работой по подготовке к COP29.

Как сообщает Report, помощник президента Анар Алакбаров доложил главе государства о приведении места проведения COP29 в состояние готовности к мероприятию.

Глава государства также был проинформирован в целом о строительных работах, проводимых в Голубой зоне по периметру стадиона площадью 49 гектаров, дизайне пространств, организации различных услуг для гостей, подготовке транспортных операций в столице, процессе размещения гостей и других работах, связанных с этим событием. Кроме того, было доложено о проделанной работе по созданию на площади 8 гектаров Зеленой зоны.

Было отмечено, что в нашей стране принимаются все необходимые меры для проведения COP29 на высоком уровне, создается необходимая инфраструктура.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и указания, связанные с предстоящей работой.